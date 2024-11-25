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前進2024 COP29／採訪側記：不盡人意 但可繼續行動的起點

聯合報／ 特派記者陳熙文王惠英

走入今年氣候峰會COP29的會場，面對眾所期待、務必要達成的氣候資金目標，主辦國亞塞拜然無疑備感壓力，尤其是外界從大會還沒開幕之前，就殷殷期盼，希望今年峰會能夠將原來一千億美元的資金規模提高到至少兆元之多。十倍大的數字要從大國的口袋中掏錢出來，還要無償給予，從現實的角度來看，儼然上演不可能的任務。

弔詭的是，開發中國家早早提出一兆美元至一點三兆美元的訴求，但大會期間，各方明明感受到已開發國家發自內心的強力抗拒，卻始終聽不到他們討價還價的聲音。假如不肯拿出一兆美元，那金額多少才算合理？開發中國家得不到一個答案，只能抱著高目標，繼續痴痴地等。

大會趕在廿二日預定落幕前，提出二五○○億美元的數字，卻因金額遠遠低於預期而弄得天怒人怨，導致談判差點破局。

然而，各國都明白假如氣候資金的討論在今年卡關，明年還是得重新來過，而討論的數字只會愈滾愈大。

平心而論，三千億美元還低於巴西的提議，不過討論終究是結束了。在即將被拆除的會場中，浮出的是一個不盡人意的結果，但至少是一個討論的基礎和起點。唯有如此，氣候行動才能繼續前進。

亞塞拜然 壓力 開發中國家

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