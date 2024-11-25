星國總理將領導執政黨 黃循財鞏固領導權力

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
星國總理黃循財預料將接任人民行動黨秘書長。（美聯社）
星國總理黃循財預料將接任人民行動黨秘書長。（美聯社）

新加坡總理黃循財近期預料將接任執政黨人民行動黨（PAP）的最高領導職位祕書長，在明年的國會大選前，進一步鞏固領導權力，並且提振人民行動黨近來下滑的聲勢。

彭博資訊報導，人民行動黨24日選出新一屆中委會的14名成員，這些成員日後將推選新任祕書長。在這份14人名單中，黃循財排名第一，因此他將依慣例從現任秘書長李顯龍接棒。李顯龍稍早也表示，建議新一屆中委會推舉黃循財總理出任祕書長，顯示星國即將完成權力交接。

若51歲的黃循財接任人民行動黨祕書長，將是他從2011年首度在國會大選勝出後一路往上爬的最新里程碑。

新加坡須在明年11月前舉行國會大選，儘管人民行動黨仍有望勝選，但近來聲勢遭遇一連串挫敗，包括前交通部長易華仁因涉貪入獄，以及在野黨指稱生活成本飆升已釀成危機。

身兼財長的黃循財已承諾，將強化星國社會安全網與人員培訓計畫，作為對抗所得不均行動的一環。

他8月也推出暫時性質的失業津貼，與向來抗拒推行這類舉措的前政府，形成強烈對比。

他過去三年來都推出號稱對勞工友善的預算，今年的預算案包含50億星元（37億美元）的現金發放與稅務優惠措施。

同時，黃循財也表示，全世界已變得更加危險，俄烏與中東戰爭及美中關係惡化，都構成更嚴峻的挑戰。

他說，美國總統當選人川普的「美國優先」理念，顯示美國選民認為美國為了維持世界秩序，付出太高的代價，但中國大陸、印度等新興強權專注於國內的議題，尚未準備好承擔更重的全球責任，造成國際社會權力真空，可能引發更多衝突與動盪。

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