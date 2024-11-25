COP29敲定氣候融資協議 但川普2.0恐造成阻礙

全球近200國代表24日在聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）經過激烈談判後，針對氣候融資達成協議，富裕國家同意在2035年前提高資助開發中國家對抗氣候變遷的資金兩倍，增至每年至少3,000億美元。

不過開發中國家則批評還不足，且這項共識也面臨一個潛在阻礙：美國總統當選人川普將在明年1月上任。

根據協議，美國、歐盟及加拿大等約24個工業化國家承諾透過廣泛資源，包括公共融資、及雙邊與多邊協定，在2035年前每年提供至少3,000億美元，協議也呼籲在2035年前每年釋出共1.3兆美元資金，多數預料將透過民間融資。

COP29關鍵決議或進展

各國在COP29期間持續協調針對氣候融資問題的分歧，富裕國家正為一連串財政與政治限制所苦，開發中國家則希望獲得更多資金，談判一度瀕臨破裂，在各方妥協後，富裕國家最終同意承諾金額，比上周傳出草案內容多出500億美元，也遠高於目前的1,000億美元。各國也僅再度確認去年杜拜COP28結論，朝綠色轉型邁進，未再明確點名「化石燃料」。最終協議也指出，開發中國家能「自願提出意向」，從世界銀行與身為股東的多邊開發銀行取得自家比率的氣候融資。

貧窮與易受氣候變遷衝擊的國家則期望每年獲得上兆美元資金，且希望能來自國家撥款或其他可負擔的財務支持，因為以市場利率為基礎的貸款可能加重其債務負擔，因此對最後結果感到挫折。印度便批評這份文件只是「幻象」，還不足以化解挑戰。

聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）執行秘書史帝爾（Simon Stiell）則形容，這是人類的一份保單。對一些人來說，這個結果也顯示COP峰會仍是協調全球資源對抗氣候變遷的最佳途徑。

不過氣候協議的真正挑戰還在後頭，川普在競選時已承諾，將讓美國再度退出巴黎氣候協定，且他所屬的共和黨同時掌控參眾兩院，可能在未來幾年縮減美國提供的氣候融資額，加劇美國近期能否履行出資承諾的憂慮，也讓歐洲各國在預算因援烏支出而吃緊之際，面臨填補美國漏洞的壓力。