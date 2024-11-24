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COP29達3千億美元氣候融資協議 開發中國家批微不足道

中央社／ 巴庫24日綜合外電報導
歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩今天稱讚聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）在亞塞拜然首都巴庫達成的協議標誌著「氣候合作和融資的新時代」。新華社
歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩今天稱讚聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）在亞塞拜然首都巴庫達成的協議標誌著「氣候合作和融資的新時代」。新華社

經激烈談判，全球通過一項氣候協議，富裕國家暨歷史上的碳排大國承諾每年提供3000億美元氣候融資，但受氣候災害惡化影響最嚴重的貧窮國家感到不滿，稱這筆金額侮辱性地低。

法新社報導，歷經2週令人精疲力竭的混亂談判和不眠之夜，近200個國家今天凌晨時分在亞塞拜然的一座體育場通過這項有爭議的金融協議。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天稱讚聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）在亞塞拜然首都巴庫（Baku）達成的協議標誌著「氣候合作和融資的新時代」。

范德賴恩說，歷經馬拉松談判達成的3000億美元協議「將推動投資潔淨轉型、減少碳排，並增強應對氣候變遷的韌性」。她補充說：「歐盟將繼續發揮領導作用，專注於支持最弱勢的群體。」

但掌聲還未平息，印度就率先以強烈措詞對這份協議表達反對，掀起來自開發中國家的抗議潮。

印度官員蘭納（Chandni Raina）表示：「提議的這筆數字糟糕透頂，金額簡直微不足道。」

「我遺憾地說，這份文件充其量只是一個視覺幻象。依我們之見，這無法解決我們全體面臨的偌大挑戰。」

獅子山共和國氣候部長阿卜杜勒伊（Jiwoh Abdulai）表示，這顯示出富裕國家「缺乏善意」，無法在世界上最窮困的國家面臨海平面上升和乾旱加劇的情況下伸出援手。

奈及利亞談判代表馬杜奎（Nkiruka Maduekwe）更直言：「這是一種侮辱。」

一些國家指控亞塞拜然作為石油與天然氣出口國，缺乏在關鍵時刻挺身而出的意願，而今年不僅受氣候災害肆虐，也可能成為有紀錄以來最熱的一年。

歐盟、美國和日本等大型已開發經濟體則被控缺乏誠信，讓達成公平的協議變得不可能。

COP29 亞塞拜然 歐盟 開發中國家

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