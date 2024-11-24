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伊朗：11月29日將與法德英舉行核會談

中央社／ 德黑蘭24日綜合外電報導
伊朗外交部發言人巴格赫里（圖）宣布，伊朗、法國、德國和英國副外交部長將於29日召開會議，但並未明確指出舉行地點。法新社
伊朗外交部發言人巴格赫里（圖）宣布，伊朗、法國、德國和英國副外交部長將於29日召開會議，但並未明確指出舉行地點。法新社

伊朗今天表示，將於本月29日和法國德國英國舉行核子會談。這3個歐洲國家近日才對伊朗發展核子計畫提出譴責動議，這項動議獲國際原子能總署（IAEA）通過。

法新社報導，伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmaeil Baghaei）宣布，伊朗、法國、德國和英國副外交部長將於29日召開會議，但並未明確指出舉行地點。

巴格赫里透過外交部聲明說，他們將討論「一系列區域和國際議題，包括巴勒斯坦和黎巴嫩問題，以及核子事務」。

巴格赫里稱這場即將舉行的會議，是延續今年9月在紐約年度聯合國大會場邊和這些國家的會談。

由35國組成的國際原能總署理事會，本月21日通過譴責伊朗不配合原能總署的決議案。

伊朗核子計畫加劇國際緊張情勢，批評者擔心這項計畫旨在發展核武，德黑蘭則一再否認這項說法。

伊朗 德國 法國 英國

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