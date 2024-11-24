大陸船隻惹禍？波羅的海2電纜部分被切斷 瑞典加入丹麥一同監控

11月17日和18日，在波羅的海瑞典領海，兩條通信電纜部分被切斷。

瑞典和芬蘭警方已展開調查，歐洲官員稱，懷疑是與俄羅斯入侵烏克蘭有關的「破壞」事件。

據船隻追蹤網站信息，名為伊鵬3號的這艘船隻在電纜被切斷的時間點前後，航行經過電纜所在位置。

自周二以來，這艘船停靠在瑞典與丹麥之間狹窄的凱特加特海峽。

中國外交部否認對此事負有責任。一名發言人周五表示，中國目前正與包括丹麥在內的相關方合作，通過外交渠道保持溝通暢通。

丹麥海軍周三表示，在監控這艘船隻。由於處於國際水域，丹麥有關部門干預的空間有限。丹麥海軍是否會控制這艘貨船尚不明確。丹麥國防指揮部僅表示，在伊鵬3號附近。

瑞典則於周六加入。

瑞典海警一名發言人向法新社表示，「我們可以證實我們在現場…使用的是我們最大的船只之一KBV001波塞冬」，協助瑞典警方調查。這名發言人表示，如果伊鵬3號起航，「我們將予以跟蹤」。

另據德新社引述一個船隻雷達網站，德國Bad Düben號船也在伊鵬3號附近。

多國船隻也在電纜損壞地點調查

11月17日，瑞典哥特蘭島與立陶宛之間的Arelion電纜被損壞。次日，鏈接赫爾辛基與德國羅斯托克港的C-Lion 1海底電纜被切斷，地點位於瑞典厄蘭島南部，距離赫爾辛基約700公里。

瑞典海軍周五向法新社表示，已使用遙控水下攝像頭檢查了被切斷的電纜之一，並正在檢查第二條。

芬蘭警方稱，該國一艘海警船本周末前往檢查德國-芬蘭的那條電纜。芬蘭海警表示，Turva號船將向瑞典海警提供協助，在波羅的海南部的水下調查中予以支持。德國警方的班貝格（Bamberg）號船也在現場。

到底發生了什麼？

德國國防部長皮斯托裡烏斯周二曾表示，被切斷的電纜可能是破壞活動的結果。「沒有人相信這些電纜是偶然被切斷。」瑞典警方也在調查破壞活動的嫌疑。

C-Lion 1是一條長1173公里的海底數據高速公路，鏈接中歐與北歐的計算中心。該電纜2016年啟用。運營公司Cinia表示，修理工作最遲周一開始。該公司聲明稱，預計11月完成修理工作。

Arelion通訊電纜則已頗為老舊，過去也曾發生運作失靈，通常與船隻航行的錯誤有關。該電纜與C-Lion 1在哥特蘭島以東某處交叉。

丹麥安全專家卡斯博（Jacob Kaarsbo）則向瑞典TT通訊社表示，所有跡象顯示，這艘中國船隻應為電纜損害負責。他說，這艘船隻從一個俄羅斯港口出發，在發生損害的兩處地點放慢了航行速度。他估計，丹麥當局在考慮登船。他同時表示，不認為中國是破壞行動的幕後方，而很可能是俄羅斯租用了這艘船。

自2022年2月俄羅斯進攻烏克蘭以來，波羅的海緊張局面加劇。

2022年9月，將俄羅斯天然氣送往歐洲的北溪管道發生一系列水下爆炸，原因尚未澄清。

2023年10月，芬蘭與愛沙尼亞之間的一條海底天然氣管道被一艘中國貨船的船錨損壞而關閉。

（法新社、德新社）

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