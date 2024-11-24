賺很多！英國去年收入最高囚犯年薪187萬 比監獄管理員114.3萬高

最新數據顯示，英國收入最高的受刑人，賺得比看守他的監獄管理員還多。

每日電訊報報導，根據英國內政部的數據，去年賺最多錢的的囚犯，扣除稅額和若干費用後的淨收入為36,715英鎊（新台幣149.8萬元）。這意味他原本的總收入約為46,000英鎊（新台幣187萬元）。

在開放式監獄，一些受刑人被允許可在監獄外工作，只要他們在時間內返回監獄即可。這是為他們回歸社會預做準備的一環。

一般認為，這些高收入囚犯會從事各種工作，但最有利可圖、對安全影響最小的工作之一是開卡車。

許多服刑期間有從事勞作的受刑人，必須支付龐大的被害人補償金，最多可能讓他們收入一口氣少掉40%。

而去年英國收入最高囚犯賺得的36,715英鎊，和助產士（36,622英鎊）、生化學家（36,586英鎊）、心理治療師（36,602英鎊）差不多。

總的來說，去年英國囚犯的收入合計達到2,250萬美元，平均每個月有1,183人獲得雇用。平均每人一年賺的錢略低於2萬英鎊；監所管理員的年薪平均為2.8萬英鎊（新台幣114.3萬元），資歷較淺者則是2.4萬英鎊左右。

英國司法部坦承，去年有兩名受刑人稅後所得超過3萬英鎊，另七人的收入則是在22,900到3萬英鎊之間。