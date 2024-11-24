從歐洲歌唱大賽經費到隧道興建 瑞士公投案結果將出爐

瑞士今天將就歐洲歌唱大賽在巴塞爾舉行之撥款、高速公路拓寬、房東權利，以及隧道興建等諸多公共事務進行投票，預計結果今天稍晚公布。

法新社報導，瑞士公共事務無論大小經常以公投決定。由於大多數選民將透過郵寄方式提前投票，因此投票站只開放幾小時至中午為止。

瑞士歌手尼莫（Nemo）今年以The Code一曲贏得歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）冠軍，瑞士也因此獲得明年賽事主辦權，瑞士北部與法德接壤邊境的巴塞爾（Basel）被選為下屆賽事舉辦地點。

但是極端保守、持基督教基本教義路線的小黨「瑞士聯邦民主聯盟」（Federal Democratic Union of Switzerland）取得足夠聯署，將當局為歐洲歌唱大賽所核之3496萬瑞士法郎（約新台幣12億7000萬元）經費交付公投，以決定是否撥用。

瑞士選民對稅收支出向來擁有直接發言權，有些人不滿歐洲歌唱大賽的潛在成本以及賽事期間所帶來的騷擾。

2025年歐洲歌唱大賽媒體負責人伊斯特曼（Edi Estermann）向法新社表示，如果選民投票拒絕撥款，「歐洲歌唱大賽的規模將大幅縮減」，「原計劃持續10天左右的活動，將縮減為一場周六晚間的大型電視節目」，主會場之外不會有任何公共活動。

瑞士這次的公投還包括拓寬高速公路，以及在巴塞爾的萊茵河下方、聖加倫邦（St. Gallen）與沙夫豪森邦（Schaffhausen）興建隧道。這些計畫預計耗資49億瑞士法郎（約新台幣1785億元）。

瑞士還將就兩項給予房東更大彈性的單獨提案進行投票，一項是關於租約終止，另一項是關於限制轉租。瑞士有近60%的人都是房客。