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控美「利用台灣在亞洲挑起危機」…俄副外長喊支持陸立場 未提具體事例

中央社／ 莫斯科24日綜合外電報導
俄羅斯外交部副部長魯登科向國營媒體塔斯社說，美國利用台灣在亞洲挑起嚴重危機，並重申俄國當局支持中國的對台立場。受訪內容今天刊出，但報導未提及前述說法的具體事例。示意圖／美聯社
俄羅斯外交部副部長魯登科向國營媒體塔斯社說，美國利用台灣在亞洲挑起嚴重危機，並重申俄國當局支持中國的對台立場。受訪內容今天刊出，但報導未提及前述說法的具體事例。示意圖／美聯社

俄羅斯外交部副部長魯登科向國營媒體塔斯社說，美國利用台灣在亞洲挑起嚴重危機，並重申俄國當局支持中國的對台立場。受訪內容今天刊出，但報導未提及前述說法的具體事例。

路透社報導，魯登科（Andrei Rudenko）對塔斯社（TASS）表示：「我們看到華府違反其承認的『一個中國』原則，在維持『現狀』的口號下，加強與台灣的軍事政治交往，並增加武器供應。」

他指稱：「美國如此明顯介入這個區域的事務，目標在於挑釁中華人民共和國，並在亞洲引發危機，以滿足一己私利。」

俄羅斯聯邦安全會議秘書長蕭依古（Sergei Shoigu）本月12日與中共中央外辦主任王毅舉行戰略安全磋商，當時蕭依古說，要一同抵抗美國對俄羅斯和中國實施的「雙重遏制」政策。

俄國總統普亭（Vladimir Putin）日前在「瓦爾代國際辯論俱樂部」（Valdai Discussion Club）亦曾矮化台灣為中國的一部分，並暗示台灣以「烏克蘭方式」製造衝突。台灣外交部譴責普亭說法實為顛倒是非，邏輯錯亂。

中國長年企圖混淆「一中原則」與美國的「一中政策」，但兩者最大不同在於美國的「一中政策」僅認知（acknowledge）北京所稱台灣是中國一部分的主張，但未承認（recognize）。

美國總統拜登（Joe Biden）本月16日與中國國家主席習近平在亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊會晤時，呼籲停止在台灣周邊進行破壞穩定的軍事行動，重申美國反對任何一方單方面改變現狀，台海和平穩定符合全球利益。

一中政策 俄羅斯 北京 外交部 普亭 美國

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