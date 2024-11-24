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威脅暗殺小馬可仕！菲副總統薩拉自曝已僱用殺手 馬尼拉視為國安問題

中央社／ 馬尼拉24日綜合外電報導
菲律賓副總統薩拉昨天在視訊記者會上以強硬措詞談到，她已交待一名殺手，如果她被刺殺，就去追殺小馬可仕、第一夫人麗莎．馬可仕和菲律賓眾議院議長羅慕德斯。路透
菲律賓副總統薩拉昨天在視訊記者會上以強硬措詞談到，她已交待一名殺手，如果她被刺殺，就去追殺小馬可仕、第一夫人麗莎．馬可仕和菲律賓眾議院議長羅慕德斯。路透

菲律賓高階官員今天表示，國家安全委員會將查證副總統薩拉杜特蒂對總統小馬可仕發出的暗殺威脅，並指這是「國安問題」。

薩拉（Sara Duterte）昨天在視訊記者會上以強硬措詞談到，她已交待一名殺手，如果她被刺殺，就去追殺小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）、第一夫人麗莎．馬可仕（Liza Araneta-Marcos）和菲律賓眾議院議長羅慕德斯（Martin Romualdez）。

菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Año）指出，政府將所有對總統的威脅視為「嚴重」恐嚇，並誓言與執法部門和情報界密切合作，調查這項威脅及可能的行凶者。

安約透過聲明說：「任何針對總統性命的威脅都應查證，並視為國安問題。」

因應薩拉的威脅，小馬可仕的總統安全指揮部表示，已加強對小馬可仕的保護措施，且國家警察局長已下令進行相關調查。

菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）長女薩拉和小馬可仕曾是政治盟友，兩人於2022年搭檔競選總統和副總統，並取得壓倒性勝利。然而，由於他們對外交政策、杜特蒂任內血腥的毒品戰爭等議題具有分歧意見，這一結盟關係於今年破裂。

小馬可仕的國會盟友正分別對杜特蒂父女進行調查，杜特蒂的毒品戰爭導致6000多人在掃毒行動中喪命，薩拉則被控於擔任教育部長期間挪用公款，涉嫌貪汙。

杜特蒂父女均否認自己有不當行為。薩拉已於今年6月辭去兼任教育部長和反叛亂工作小組副主席職務，退出小馬可仕內閣。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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