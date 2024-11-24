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新加坡執政黨李顯龍交棒！現任總理黃循財可望接秘書長拚下一屆大選

中央社／ 新加坡24日專電
新加坡總理黃循財。路透
新加坡總理黃循財。路透

新加坡下屆國會大選最遲將於明年11月舉行，執政黨人民行動黨今天舉行幹部大會，黨秘書長李顯龍建議，推舉原為副秘書長的總理黃循財接任秘書長。黃循財表示，火炬已傳給下一代，將帶領行動黨參與下屆大選。

聯合早報報導，人民行動黨今天舉行幹部大會，李顯龍致詞時表示，他建議新一屆中央執行委員推舉黃循財接任黨秘書長。

依新加坡政治制度，總理須是國會議員且由國會多數黨領袖擔任。李顯龍是行動黨第3代團隊領導人，今年5月交棒給第4代領導團隊選出的接班人黃循財。

新加坡人民行動黨中央執行委員會，簡稱行動黨中委會，是行動黨及「核心圈」中的最高執行委員會，並由黨秘書長領導。

報導指出，除了黃循財，當選新一屆中央執行委員的還有李顯龍、副總理王瑞杰、教育部長陳振聲等人。黃循財在委員名單中排序第一，按照慣例，名單中排第一位的成員通常出任秘書長。

黃循財表示，無論是在政府和黨內，火炬都已經傳給下一代，「我將在你們和新選出的中委會支持下，帶領行動黨參與下屆大選」。

談及物價議題，黃循財說，理解新加坡人擔心生活費問題，這並非新加坡獨有，大部分地區的通貨膨脹逐漸緩和，但物價水準仍高於以往，影響人民對生活滿意度。

他指出，新加坡政府盡力緩解通膨帶來的影響，並提及明年1月還會發放鄰里購物券（CDC vouchers），在準備2025年財政預算案時，也在探討如何在預算案中提供額外補助。

新加坡自1965年獨立建國以來，一直由人民行動黨執政。黃循財表示，這為行動黨帶來獨特的挑戰，多數新加坡人雖希望行動黨繼續執政，但也想看到國會有反對黨聲音，行動黨仍希望長久地為新加坡人服務。

新加坡 李顯龍 黃循財

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