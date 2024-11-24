日本外相岩屋毅協調最快今年訪中 與王毅會談
日本首相石破茂與中國國家主席習近平日前會談確認將進行外交部長互訪後，日本外務大臣岩屋毅已就最快年底前赴中國訪問，並與中國外交部長王毅舉行會談展開協調。
日本放送協會（NHK）報導，石破11月在秘魯與習近平舉行領袖會談時，確認推動外交部長互訪作為促進日中對話的一環，岩屋對此表達出積極展開協調以期早日實現的看法。
日本政府相關人士表示，岩屋已就最快年底前訪問中國並與王毅進行首度面對面會談進行協調。日本外務大臣上次訪問中國，是在2023年4月。
岩屋希望藉由跟王毅的會談確認雙方致力構築具建設性且穩定性的日中關係，並針對早日實現恢復日本產水產品進口交換意見。
另外，配合外相出訪，日方也在檢討舉行由相關部會首長等協商促進民間交流的「日中高層人際與文化交流對話」。
日本政府希望在岩屋訪問中國後，能盡早邀請王毅訪日，正式改善雙方關係，將在考量國會審議及預算編列日程等因素展開具體協調。
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