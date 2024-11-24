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COP29達氣候融資協議 各方反應一覽

中央社／ 亞塞拜然首都巴庫24日綜合外電報導
各國在聯合國氣候變化綱要公約締約方第29次會議（COP29）歷經千辛萬苦，終達成每年提供3000億美元氣候融資的協議。(歐新社)
各國在聯合國氣候變化綱要公約締約方第29次會議（COP29）歷經千辛萬苦，終達成每年提供3000億美元氣候融資的協議。(歐新社)

各國在聯合國氣候變化綱要公約締約方第29次會議（COP29）歷經千辛萬苦，終達成每年提供3000億美元氣候融資的協議。

儘管這份協議贏得部分國家代表團起立鼓掌，但也讓部分國家氣得痛批富國未能做出更多貢獻。

以下為法新社和路透社統整的各國反應：

●UNFCCC執行秘書斯帝爾

聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）執行秘書斯帝爾（Simon Stiell）透過聲明指出，「這是一段艱辛的旅程，但我們終究達成了協議。在日益惡化的氣候影響重創各國之際，這項全新的融資目標成了人類一份保單」。

他說：「沒有國家百分之百地稱心如意，在告別（亞塞拜然首都）巴庫（Baku）之際，我們仍有堆積如山的工作要做，因此這還不是慶祝勝利的時候。」

●聯合國

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）憂心在巴庫達成的這份氣候融資協議深度不夠，敦促各國將其視為後續發展的「基礎」。

古特瑞斯發布聲明說：「為因應我們面臨的巨大挑戰，我原本期望（大會）無論在融資方面也好、緩減方面也好，都能達成一個更具雄心的結果。」他進一步呼籲「各國政府將這份協議視為一個基礎，並從這個基礎繼續發展下去」。

他說：「化石燃料時代落幕，在經濟上是勢在必行的。全新國家計畫必須加速這樣的轉變，並協助這項轉變來得正義又正當。」他並向環保人士喊話，敦促他們「繼續努力」以看到更多成果。

●歐洲聯盟

歐洲聯盟（EU）今天盛讚近200國在COP29峰會達成協議，並形容這項提供融資給貧國打擊氣候變遷的協議為「新紀元」。

歐盟氣候政策執委胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）說：「後人將記得，COP29是氣候融資新紀元的開始。」

●英國

英國氣候與能源大臣米勒班（Ed Miliband）今天也樂見近200國在亞塞拜然COP29峰會「於關鍵時刻達成關鍵協議」。

米勒班在聲明指出：「這雖非我們或其他國家百分之百所期望的，但是我們全體向前邁進的一步。」

他補充說，每年向發展中國家提供3000億美元融資至2035年的這項承諾，正確反映出兩大重點：一是出力的不應僅限於英國這類傳統捐助方；二是在協助危機最前線各國這方面，中國等國所應扮演的角色。

他說，「若這筆融資使用得宜，將有可能刪減相當於10億輛汽車的排放量，並保障近10億民眾免於氣候變遷的影響。」

「今天的協議傳達的訊號是，潔淨能源轉型是勢在必行的。這是21世紀最大經濟契機，透過各方支持，我們可以協助吸引私人投資。」

●美國

美國總統拜登今天稱讚這項協議是應對全球暖化的「重要一步」，並承諾美國將繼續採取行動。

拜登在聲明中說：「儘管我們距離實現氣候目標仍有許多未完成的工作，但今天的結果讓我們向前邁進了一大步。」

印度

印度今天對這起富國每年提供3000億美元氣候融資給貧國的協議嗤之以鼻，說COP29東道主亞塞拜然未顧及印度的顧慮。

印度官員蘭納（Chandni Raina）在巴庫說，「提議的這筆數字糟糕透頂，金額簡直微不足道」，並說「印度反對採納這項文件」。

她說：「我們對這個結果感到失望，因為這充分展現出已開發國家各方有多不願履行他們的責任。」

「我遺憾地說，這份文件充其量只是一個視覺幻象。依我們之見，這無法解決我們全體面臨的諾大挑戰，因此，我們反對通過這項文件。」

非洲談判小組

非洲談判小組（African Group of Negotiators）認為，COP29達成的3000億美元氣候融資協議對非洲大陸來說「太少，也來得太晚」。

非洲談判小組主席穆罕默德（Ali Mohamed）說：「我們為對非洲至關重要的問題缺乏進展感到非常失望。非洲已經並將持續對氣候融資不足提出警告。」

COP29 印度 氣候變遷 非洲

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