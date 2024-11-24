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美核武預定地遭入侵！不明無人機群連3天現蹤 傳F-15E急升空追逐

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國空軍證實，英國拉肯希斯、麥登豪與費爾沃皇家空軍基地上空連續三天出現多架不明無人機，其中拉肯希斯是美軍核武預定存放地。圖／取自@MailOnline在X的照片
美國空軍證實，英國拉肯希斯、麥登豪與費爾沃皇家空軍基地上空連續三天出現多架不明無人機，其中拉肯希斯是美軍核武預定存放地。圖／取自@MailOnline在X的照片

繼俄羅斯總統普亭對西方發出威脅不久後，美國空軍證實，英國三處皇家空軍基地上空連續三天出現多架不明無人機，其中一處是美軍核武預定存放地，傳軍方更緊急出動F-15E轟炸機追逐。

衛報報導，英國空軍的拉肯希斯（Lakenheath）、麥登豪（Mildenhall）與費爾沃（Feltwell）基地上空在20日至22日期間出現多架小型無人機。

駐紮在這些基地的美國空軍表示，目前尚不清楚幕後主使，以及是否應將其視為敵對目標。發言人表示，「無人機數量、大小與配置均有所不同」。

太陽報描述未經證實報導指出，軍方曾出動F-15E打擊鷹式戰鬥轟炸機（F-15E Strike Eagles）緊急追逐，但美軍拒絕評論，僅稱「保留防禦」權利。

軍事網站The War Zone報導，拉肯希斯基地是重要的軍事設施，除了是F-35A和F-15E戰術噴射機的基地外，還駐紮美國空軍在歐洲唯一的第四代和第五代戰鬥機聯隊。

太陽報報導，五角大廈今年稍早一份採購報告揭露，美國預計在位於薩福克（Suffolk）的拉肯希斯存放核武，並為此訂購新設備，包括保護軍事人員免受「高價值目標」攻擊的防彈盾。

而拉肯希斯基地預計接收B61-12戰術核彈，其核當量可調整，最高可達50千噸。根據文件，這些核彈頭的威力將是1945年廣島原子彈的3倍。

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