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波羅的海2電纜遭切斷 瑞典加入丹麥監控中國商船

中央社／ 斯德哥爾摩23日綜合外電報導
波羅的海兩條海底電纜被破壞。(財聯社資料照片)
波羅的海兩條海底電纜被破壞。(財聯社資料照片)

波羅的海2條海底光纖通訊電纜日前被切斷，疑為蓄意破壞行為，瑞典海岸防衛隊今天表示已加入丹麥行列，監控一艘停泊在兩國外海的可疑中國船隻。

瑞典波羅的海海域內的兩條海底電纜，有一部分於本月17、18日遭切斷。

瑞典和芬蘭警方已立案調查，歐洲官員先前曾說他們懷疑「破壞行為」與俄羅斯入侵烏克蘭有關；克里姆林宮斥責這些評論「荒謬」、「可笑」。

追蹤船隻行蹤的網站資料顯示，這兩條電纜被切斷時，中國商船「伊鵬3號」都曾行經附近，但沒有跡象顯示這艘船涉及破壞事件。

伊鵬3號自19日起即在瑞典和丹麥之間狹窄的喀得加（Kattegat）海峽下錨。

中國外交部否認在這起事件負有任何責任。

丹麥海軍20日表示對伊鵬3號進行監控。鑒於伊鵬3號位在公海，侷限了丹麥有關當局介入的可能性。

瑞典今天加入丹麥行列。

瑞典海岸防衛隊通訊官卡波爾（Linnea Kappel）告訴法新社：「我們可以證實我們在現場…且派出海防隊最大船艦之一海神號（KBV001 Poseidon）出勤。」

卡波爾並未討論海岸防衛隊的任務性質，但說他們「在協助（瑞典）警方和檢察官」。

她表示，伊鵬3號如果開始航行，「我們將尾隨其後」。

自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，波羅的海四周局勢便日益緊繃。

2022年9月，一連串的海底爆炸事件導致俄羅斯輸往歐洲的北溪天然氣管線（Nord Stream）遭破壞。至於爆炸起因至今尚未釐清。

2023年10月，芬蘭和愛沙尼亞之間的海底天然氣管線也曾遭中國貨輪的錨破壞而關閉。

丹麥 俄羅斯 外交部 瑞典 監控 電纜

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