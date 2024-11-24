氣候峰會融資有結果！富國加碼每年3000億美元 窮國：不夠、作秀

經過長達2周多的激烈談判，聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）24日稍早在亞塞拜然針對融資金額達成協議，富裕國家承諾每年金援貧窮國家3000億美元（約台幣9.8兆元）至2035年，協助轉換採用乾淨能源因應氣候變遷。這項金額已是目前的3倍，但仍遠低於發展中國家所需的1.3兆美元。

紐約時報報導，在距離截止期限30多小時前，近200個成員國總算達成協議，每年3000億美元金援將包含公共和私人資金。已開發國家目前每年提供1,000億美元，但此一承諾2025年到期。

不過當東道主亞塞拜然主席敲響木槌宣布協議完成後，世上人口最多的印度代表娜丹（Leena Nandan）猛烈抨擊過程受到「精心操控」，並受到玻利維亞、奈及利亞與斐濟等多國附和。

這項峰會開幕不到一周，川普當選下任美國總統，導致融資談判變得複雜。外界普遍預期川普將違背這次談判的任何承諾。

另外，料將由共和黨領導的美國國會恐怕削減對烏克蘭的資助，從而帶給歐洲盟國更大的負擔，使可用於氣候行動的資金減少。