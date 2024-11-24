阿富汗北部槍擊釀10死 伊斯蘭國分支宣稱犯案

中央社／ 喀布爾23日綜合外電報導

聖戰組織伊斯蘭國IS）分支「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State Khorasan，IS-K）今天聲稱應為阿富汗北部伊斯蘭教蘇菲派聖地發生的槍擊事件負責，這起攻擊造成10死。

法新社報導，首都喀布爾（Kabul）的塔利班（Taliban）當局屢次表示他們已擊敗IS-K，但該組織經常聲稱犯下攻擊，特別是針對被他們視為異端的蘇菲派（Sufi）或其他什葉派少數團體。

阿富汗內政部發言人卡尼（Abdul Matin Qani）22日告訴法新社，1名槍手在巴格蘭省（Baghlan）納林區（Nahrin）偏遠地區的一處聖地向「參加每週例行儀式」的蘇菲派信徒開槍，造成10人死亡。

自稱熟識攻擊受害者的1名當地居民表示，21日晚間，在聖地聚集的信徒們開始吟唱聖歌之際，「1名男子向10多名信徒開槍。之後其他人來參加晨禱時，發現受害者遺體」。

聯合國阿富汗人權問題特別報告員班奈特（Richard Bennett）在社群媒體X上發文指，阿國的「宗教少數群體仍受到嚴重威脅。他們需要更多的預防、保護和正義措施。」

今年9月14日，IS-K聲稱犯下阿富汗中部的另起攻擊事件，這次攻擊造成14人喪生。

IS 伊斯蘭國 阿富汗

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