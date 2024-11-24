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全球塑膠公約最後談判／拒更多塑膠 千人釜山遊行

聯合報／ 特派記者邱怡瑄／釜山報導
全球塑膠公約第五次談判會議明在釜山登場，南韓環團和國際倡議團體昨在會場外舉辦遊行，現場擺放用大量廢棄塑膠玩具製作的海洋生物模型。記者侯永全／釜山攝影
全球塑膠公約第五次談判會議明在釜山登場，南韓環團和國際倡議團體昨在會場外舉辦遊行，現場擺放用大量廢棄塑膠玩具製作的海洋生物模型。記者侯永全／釜山攝影

「全球塑膠公約」明天將在南韓釜山展開最後一輪談判（INC-5），來自世界各地的團體和民眾昨齊聚釜山，上街高喊「拒絕更多塑膠（NO MORE PLASTICS）」。超過一千五百人參與遊行，呼籲各國談判代表制定強而有力的「全球塑膠公約」。

雖然台灣無法以官方身分參與談判會議，但國內環團把媽祖充氣偶帶到釜山，為國際遊行增添台灣元素。

全球塑膠公約自二○二二年聯合國環境大會決議後開啟討論，並規畫五次談判會議，釜山是表定最後一次會議。多個南韓環團組成的「根除塑膠聯盟」和「釜山塑膠行動」及國際倡議團體「擺脫塑縛」（Break Free from Plastic）昨共同舉辦「一一二三釜山塑膠大遊行」。

遊行提出五大訴求，包括停止使用一次性塑膠用品、拒絕把減塑重心放在無法「治本」的回收、塑膠減產、監管塑膠中的有毒化學物質及公正轉型。

「一次性塑膠生產只需五秒鐘，使用僅五分鐘，分解要五百年。」釜山塑膠行動成員盧延錫說，每年全球生產的四億噸塑膠中，僅百分之九被回收，超過兩千萬噸廢棄塑膠物流入河川和海洋，研究更顯示人腦都能檢測出微塑膠，「塑膠減產是當務之急」。

世界焚燒替代方案聯盟（GAIA）亞太區塑膠政策專員巴格特說，最後一次談判在釜山舉行意義非凡，因為亞洲涵蓋最多塑膠生產，也深受塑膠廢棄物所苦，「亞洲成為許多富國的垃圾場。」呼籲公約建立穩健財務制度，以支援窮國和小島國家發展重複使用機制。

南韓 廢棄物 環團

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