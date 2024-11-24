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前進2024 COP29／趕在川普上台前 拜登擬提新國家自定貢獻
第廿九屆氣候峰會（COP29）即將落幕，隨著新一輪「國家自定貢獻」（Nationally Determined Contributions）將於明年二月截止，綜觀今年峰會，以巴西、阿拉伯聯合大公國、英國等國最為積極，已陸續提出新版本。而有媒體報導，美國拜登政府也計畫趕在新政府上台前提出新的國家自定貢獻。
「聯合國氣候變化綱要公約」於二○一五年通過「巴黎協定」，要求各成員國提出淨零碳排的政策規畫和國家自定貢獻，言明對溫室氣體減量的承諾，並每五年更新一次，下一輪國家自定貢獻將在明年二月截止。
不過，在COP29期間，有國家已搶先一步提交新一輪國家自定貢獻，包括去年的COP主辦國阿拉伯聯合大公國承諾將在二○三五年，相較於二○一九年的水準，一共減排百分之四十七。明年的主辦國巴西則預計在二○三五年前，相較於二○○五年水準，減排百分之五十九至六十七。
除前後主辦國展現減碳決心，英國也在COP29期間承諾在二○三五年前，相較一九九○年的水準，大幅減排百分之八十一。
另外，根據外國媒體報導，美國大選雖然結果出爐，由美國前總統川普贏得勝利，預料將大幅縮減美國對氣候議題的支持，但有白宮官員指出，美國政府正在針對新辦的國家自定貢獻進行討論。
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