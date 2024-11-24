前進2024 COP29／延會無共識 決議仍難產

原訂廿二日落幕的第廿九屆氣候峰會，昨進入延會第一日，各方對於氣候資金的金額依舊無法達成共識。據了解，已開發國家表態，願從二五○○億美元加碼至三千億美元，不過有國內學者認為，這個金額還是很難讓開發中國家接受，若想達成決議，可能要發揮「文字的藝術」。

號稱「融資峰會」的亞塞拜然氣候峰會，今年聚焦提出「新集體量化目標」（NCGQ），預料將大幅提高已開發國家給予開發中國家的氣候資金，從每年一千億美元的規模調整至至少上兆美元。然而經過二周的討論，仍無法做出結論，引發今年可能「流局」的恐慌。

已開發國家和開發中國家在氣候資金的金額上仍有很大的分歧。大會前天下午公布新草案版本，內容中的資金目標嚴重縮水。原本各方預期的一兆美元目標，縮水至已開發國家在二○三五年前，達到提供開發中國家每年二五○○億美元，讓許多在場的氣候倡議者和團體都無法接受。

巴西作為明年峰會的主辦國，談判代表廿二日晚間舉行臨時記者會，提出在二○三○年前達每年三千億美元、二○三五年前達三千九百億美元的折衷辦法，認為這起碼是一個起點。

路透社報導，有消息管道指出，包括歐盟、美國等高收入國針對在二○三五年前，達到每年提供三千億美元的氣候基金，表示同意。

中華經濟研究院綠色經濟研究中心研究員劉哲良表示，開發中國家能否對此點頭，還有很大的變數。三千億美元距離開發中國家要求的一點三兆美元相距甚遠，恐怕難以達成共識。

劉哲良表示，參考過往的談判經驗，要是在最後決議上能出現但書，讓這個金額有轉圜的餘地，或者有條件式通過，說不定能讓開發中國家接受。

劉哲良指出，已開發國願意同意三千億美元，應是站在可以拿得出來的務實角度，未來如果真的以一點三兆美元為目標，資金不可能全部來自於公部門，假如最後決議能夠落實公部門貢獻的「無償」金額，也擴大從私部門，多元管道等而來的資金，可能是一個折衷的方案。