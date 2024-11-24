菲副總統薩拉：若遭刺殺 找人殺總統

菲律賓副總統薩拉廿三日一早在記者會指稱，她已交待一名殺手，要是她遭暗殺，就去追殺菲國總統馬可仕夫婦及馬可仕的表弟、菲國眾議院議長羅慕德斯。

薩拉還在該記者會說，菲國正步向地獄，「因為我們由一個不懂如何當總統的人領導，此人還是個騙子」。對此，菲國總統府衛隊已採取立即與適當行動。薩拉是菲國前總統杜特蒂女兒，曾關係良好的馬可仕和杜特蒂兩大家族，在馬可仕、薩拉前年搭檔並各自當選正、副總統後逐漸交惡。

兩大家族在菲國外交政策和掃毒等議題上分歧。菲國總統一任六年、不得連任，馬可仕預定二○二八年卸任，五月舉行的菲國期中選舉，被視為他支持度的風向球，以及他鞏固權力與布局接班人的機會。