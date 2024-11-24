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北約祕書長會川普 談全球安全

聯合報／ 國際中心／綜合報導

北大西洋公約組織（NATO）發言人廿三日表示，北約祕書長呂特與美國總統當選人川普已在佛羅里達州舉行會談，兩人商討「北約面臨的全球安全議題」。

法新社報導，北大西洋公約組織發言人達克拉雅透過聲明說，這場廿二日的會談是在佛州棕櫚灘進行。

川普以壓倒性勝利之姿重返白宮，讓歐洲感到不安，擔心他可能喊停華府提供烏克蘭的重要軍援。北約盟邦指出，讓基輔能持續抵禦莫斯科的侵略，是攸關歐洲及美國安全的關鍵。呂特近日在匈牙利首都布達佩斯舉行的歐洲領袖會議說道：「我們看到，北韓、伊朗、中國，當然還有俄羅斯，加強合作對付烏克蘭」。

呂特提到：「同時，俄羅斯必須為此付出代價，他們正在進行的其中一件事，就是向北韓提供技術」。呂特警告，這威脅到「美國本土及歐洲大陸」。當時他還說：「我期待坐下來跟川普討論，我們能如何共同面對這些威脅」。

俄羅斯國防部廿二日表示，俄軍占領烏克蘭東部頓內次克州聚落新德米特里夫卡，俄國國防部長貝洛索夫稱，這是俄軍加速推進的最新戰果。俄軍目前控制近兩成烏克蘭領土。

國防部 烏克蘭

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