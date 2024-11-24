COP29富國資助額喊加碼 協助開發中國家應對氣候危機

聯合國第29屆世界氣候變遷大會（COP29）原定周五（22日）閉幕，但近200國代表仍在設法達成共識，而進入延長賽。據傳歐美國家同意將協助開發中國家的金額提高，2035年之前每年提供3,000億美元，試圖化解僵局。

COP29會議採共識決，談判代表仍在努力敲定未來十年的氣候融資方案。知情人士透露，美國和歐盟代表提議，將已開發國家的出資承諾提高至每年3,000億美元，為當前年度額的三倍。已開發國家目前每年提供1,000億美元，但此一承諾2025年到期。

富國立場轉變，是因亞塞拜然COP29主席國22日起草的協定說，儘管開發中國家需要每年至少1.3兆美元的氣候融資，富國應該率先在2035年前每年提供2,500億美元。開發中國家砲轟2,500億美元低到有如污辱。

由開發中國家組成的77國集團（G77），先前呼籲目標至少為5,000億美元。巴西是明年COP30的主辦國，該國環境暨氣候變遷部長席瓦22日說，巴西力促2035年每年金額為3,900億美元。

巴拿馬氣候變遷代表葛梅茲表示，富國挹注給窮國的資金若須為1.3兆美元，那麼3,000億美元像是麵包屑。

目前不確定富國是否向開發中國家正式傳達了新提案，也不確定能否爭取到發展中國家的支持，與會代表挑燈夜戰以化解歧見，正靜候23日出爐的氣候融資新草案。

COP29會議暴露了富國和窮國的分歧，富裕國家國內預算吃緊，手頭受限，開發中國家則因氣候變遷釀成的風暴洪患，造成的費用激增而備受打擊。

會議若要達成協定，不只要敲定融資金融，談判代表在兩周峰會期間，努力處理其他關鍵議題，包括那些國家須捐款，有多少是補助款、而非貸款。

需要出資的國家，包含美國、歐盟、加拿大等20多個工業國家。歐洲政府要求中國大陸和中東油國，也加入挹注行列。但中國大陸稍早表示，無意成為COP29的承諾捐款國，只想自願撥款。

另外，把氣候變遷稱作騙局的川普當選美國總統，也讓COP29蒙上陰影。其他富國代表預料，川普四年任內，美國不會支付氣候融資資金。

較貧窮國家警告，COP29的融資協定薄弱，將讓他們難以制定更宏大的目標，減少排放溫室氣體。