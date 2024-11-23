教宗婉拒出席巴黎聖母院重開典禮 改訪法國科西嘉島
教廷今天表示，教宗方濟各（Pope Francis）已婉拒出席巴黎聖母院經歷2019年大火嚴重破壞後的重新開放典禮，而是會在12月15日訪問位於地中海的法國科西嘉島（Corsica）。
法新社報導，法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）幾天前邀請現年87歲的教宗出席12月7日的聖母院（Notre Dame Cathedral）重新開放典禮，但梵蒂岡表示，教宗婉拒了這項邀請，而是會前往科西嘉首府阿雅丘（Ajaccio）參加一場以地中海天主教信仰為主題的會議。
法國主教團主席穆蘭-博佛爾（Eric de Moulins-Beaufort）表示，教宗不希望聖母院重開典禮因為他的出席而模糊焦點，「典禮的明星是聖母院本身」。
方濟各反而將前往位於法國東南方、距離法國本土160公里遠的地中海第4大島科西嘉。
他將是首位訪問這座島嶼的教宗。根據當地教會說法，島上35萬居民90%為天主教徒，聖體遊行等宗教傳統至今仍深植當地。
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