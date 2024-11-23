不滿COP29提案 300多NGO聯手籲開發中國家退出協商

300多個非政府組織（NGO）今天共同呼籲參與聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）的開發中國家，若已開發國家不提出更有利的方案，不如退出陷入僵局的磋商。

法新社報導，這些團體致函由開發中國家與中國組成的77國集團（G77），當中寫道：「我們呼籲你們為『南方世界』（Global South，又稱全球南方或南方國家，意指開發中國家）的人民站出來。我們堅持主張，在（COP29主辦地亞塞拜然首都）巴庫（Baku）與其達成爛協議，不如沒有協議；而目前是非常、非常糟糕的協議，因為已開發國家就是不讓步。」

歷時12天的COP29原定昨天閉幕，但因窮國反對大會草擬的提案，因此議程延長至今天凌晨。

這份草案提議，由已開發國家每年提供2500億美元（約新台幣8兆1500億元）給受到氣候變遷影響最嚴重的國家，還設定目標，每年需投入1兆3000億美元因應氣溫攀升與天災，但大部分經費要從民間籌措，因為富國表示，就政治現實面而論，政府無法再拿出更多錢。

這些非政府組織同時發表另1封公開信，當中指責美國、歐洲聯盟（EU）、英國與其他已開發國家試圖利用這份協議提案，來「全面規避提供開發中國家氣候財務的所有法律義務」。

參與連署的非政府組織，包括行動援助（ActionAid）、國際特赦組織（AmnestyInternational）、國際氣候行動網（Climate ActionNetwork International，CAN International）、基督教援助服務（Christian Aid Ministries）和環保團體350.org等。