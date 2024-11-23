什葉派車隊才遇襲…巴基斯坦伊斯蘭不同教派再傳衝突 釀32死47傷

巴基斯坦官員今天告訴法新社，該國西北部再度傳出伊斯蘭不同教派發生衝突，造成至少32人死亡、47人受傷。就在幾天前，2隊什葉派車隊遇襲，導致43人喪生。

法新社報導，在巴基斯坦接壤阿富汗的開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa），伊斯蘭遜尼派（Sunni）和什葉派（Shiite）穆斯林過去數月內發生零星衝突，已造成約150人死亡。

巴基斯坦匿名高階行政官員今天告訴法新社：「什葉派和遜尼派持續在多個地點爆發衝突。根據最新通報，目前已知32人死亡，死者分別是14名遜尼派和18名什葉派穆斯林。」

數名官員告訴法新社，多名槍手21日在庫藍（Kurram）向2隊由警方護送的什葉派穆斯林車隊開火、釀成43死，另有11人仍「傷勢危急」。

為報復車隊遇襲，什葉派穆斯林昨晚襲擊庫藍地區多個遜尼派據點。庫藍曾是一個半自治區，此地多年來頻傳伊斯蘭教派暴力衝突，已造成數以百計穆斯林死亡。