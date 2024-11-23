「這不是開玩笑」菲律賓副總統語出驚人 稱已雇人刺殺總統

（德國之聲中文網）薩拉（Sara Duterte）在午夜的一場記者會上說：「我已經和我一個保鏢談過。我告訴他，如果我被殺，就殺了BBM（小馬可仕）、（第一夫人）麗莎．馬可仕（Liza Araneta）和（總統表弟）羅慕德斯（Martin Romualdez）。這不是在開玩笑。」

「我說，如果我死了，不殺了他們決不罷休。」

菲律賓總統通訊辦公室回應稱，將會「採取適當行動」。

「任何針對總統生命安全的威脅都必須認真對待，更何況這個威脅已經以明確肯定的措辭在公開場合揭露。」

杜特蒂辦公室暫未對總統辦公室的聲明置評。

薩拉．杜特蒂在記者會上表示：「這個國家正走向地獄，因為我們的領導人不曉得如何當總統，而且是個騙子。」

薩拉是菲律賓前總統的女兒，她在6月辭去內閣職務，但仍繼續擔任副總統，這意味著一個強大政治聯盟的瓦解。這個政治聯盟曾幫助她和小馬可仕在2022年的選舉中壓倒性勝出。

眾議院議長羅慕德斯則是總統表弟，他已將副總統辦公室的預算削減了近三分之二。薩拉稱羅慕德斯將她視她為政途阻礙，意圖將她鏟除。

薩拉的爆發是菲律賓政治頂層不和的最新案例。今年10月，她指責小馬可仕無能，並說她曾想象過砍下總統的頭。

菲律賓的小馬可仕和杜特蒂兩大政治家族在外交政策和前總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)的禁毒戰爭等問題上存在分歧。雙方近年來徹底交惡。

(路透社、法新社）

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