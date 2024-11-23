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涉強迫維吾爾族勞動 美國又增約30家陸企列黑名單

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

美國今天表示，因強迫勞動疑慮，美國再禁止數十家大陸企業進口商品，包括金屬與食品企業。

法新社報導，官員將約30個實體加入「防止維吾爾人強迫勞動法實體清單」（Uyghur Forced LaborPrevention Act Entity List），代表由這些公司完全或部分製造的商品將受到限制無法進口美國。

美國國土安全部表示，新增這些公司後，清單上的企業總數增至107家。

美國貿易代表署表示，這些公司被發現若非由新疆地區取得材料，即與地方政府合作「從新疆招募、轉移與接收勞工，其中包括維吾爾族」，因此被列入清單。

北京遭控把逾百萬的維吾爾族人與其他穆斯林少數民族監禁在新疆的監禁設施網絡，但官員強烈否認。

這些遭鎖定的企業製造農產品與鋁製品等，還有多晶矽材料。美國貿易代表署在聲明中還說，他們也開採與處理像是銅、金和鎳等金屬。

一個跨黨派的美國國會委員會今天指出，新增名單中還包括與大陸電動車電池大廠寧德時代和國軒公司有關的公司。

今年稍早，聯邦眾議院「美國與大陸共產黨戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on theChinese Communist Party）等提到，寧德時代和國軒公司與兩家企業有關係，分別是新疆有色金屬工業與新疆眾和股份有限公司。這兩家公司都列在最新更新清單中。

委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）等國會議員發聲明說：「雖然我們對這些初步措施感到滿意，但我們仍擔憂寧德時代與國軒的供應鏈與新疆地區密切聯繫。」這項規定將於11月25日生效。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）說：「企業不應透過剝削勞工獲得不公平的優勢。我們將落實法律解決強迫勞動，並防止侵犯勞工權益的企業從美國市場中受益。」

寧德時代 新疆 美國

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