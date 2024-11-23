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北韓譴責美日韓聯合軍演 警告必要時先發制人

中央社／ 首爾23日綜合外電報導
圖為南韓軍隊與駐韓美軍聯合軍演。歐新社資料照
圖為南韓軍隊與駐韓美軍聯合軍演。歐新社資料照

北韓今天譴責美國、南韓和日本近來舉行聯合軍事演習，警告將在必要時立即採取行動自衛。

路透社報導，美、日與南韓3國上週舉行代號「自由刀刃」（Freedom Edge）的聯合軍演，為期3天，出動戰機和海上巡邏機，美國核動力航空母艦喬治華盛頓號（USS George Washington）也參與。

北韓國防部說：「我們嚴重警告美國及其對朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）懷有敵意的追隨者立即停止進一步造成挑釁和不穩定的敵對行為，這種行為可能導致朝鮮半島及其周邊地區的軍事對抗演變成真正的武裝衝突。」

北韓國防部在官方媒體北韓中央通信社（KCNA）刊登的聲明中說，軍方將保留所有可用選項，並在必要時立即採取行動，先發制人地控制風險，同時密切關注美國及其盟邦的軍事活動。

北韓 國防部 美國

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