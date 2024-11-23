尼加拉瓜憲改！奧蒂嘉總統與妻子權力一把抓 總統任期延到6年

尼加拉瓜執政黨桑定民族解放陣線（Sandinista Front）主導的國會今天通過憲法改革，賦予總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）、他的妻子副總統穆麗優（Rosario Murillo）與軍警更多權力。

路透社報導，這次改革強化總統對媒體的控制、將總統任期從5年延長到6年，並把副總統與總統的角色變更為「共同總統」。

穆麗優2017年擔任副總統，如今成為奧蒂嘉的共同總統。兩人2005年締結連理。

奧蒂嘉近幾年打壓異議人士。去年年初超過200名政治犯獲釋並遭驅逐至美國，其中包括5名前總統熱門人選，他們因為在2021年大選試圖挑戰奧蒂嘉日益專制的獨裁制度而遭到監禁。

根據新的改革，共同總統將掌控立法、司法、選舉、公共行政、監督機構和自治實體，同時批准尼加拉瓜將確保媒體不會「屈服於外國利益、不散播假消息」。這項改革必須在明年經過第2次立法表決才能成為法律。

政府批評人士說，尼國的改革將奧蒂嘉與穆麗優已行使多年的「絕對權力」合法化。

區域外交機構美洲國家組織（Organization ofAmerican States）表示，奧蒂嘉與穆麗優打算透過改革「加強對國家的絕對控制並維持他們的權力地位」。

79歲的奧蒂嘉19日將改革案「緊急」送交國會審議，最終獲得91位國會議員全體一致通過。

國會議長波拉斯（Gustavo Porras）在今天的會議上證實，尼加拉瓜法律規定，憲法改革必須經過兩個立法會期批准，憲改案將在明年1月10日經過第2次表決與批准。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）說，尼國的改革代表行政權力制衡的削弱，令人擔憂。

他在聲明中說：「如果批准，這些改革將對尼加拉瓜法律的基本自由與法治敲響喪鐘。」