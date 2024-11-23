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新疆強迫勞動實體清單 美國土安全部再增列29家陸企

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
美國國土安全部22日宣布，強迫勞動執法工作組（FLETF）將大陸29個實體新增到《維吾爾強迫勞動預防法》（UFLPA）實體名單中。（美聯社）
美國國土安全部22日宣布，強迫勞動執法工作組（FLETF）將大陸29個實體新增到《維吾爾強迫勞動預防法》（UFLPA）實體名單中。（美聯社）

美國國土安全部22日宣布，強迫勞動執法工作組（FLETF）將大陸29個實體新增到《維吾爾強迫勞動預防法》（UFLPA）實體名單中，當中涉及食品、電子材料、有色金屬、農業和能源等領域。使該實體名單的數量總計增至107個。

本次被列入名單的企業包括天津天偉食品有限公司、新疆眾和股份有限公司、新疆有色金屬工業集團及其三家子公司，以及23家農業生產或銷售單位。

公告指出，自2024年11月25日起，這29個實體全部或部分生產的貨物將因其活動而被禁止進入美國。這些公司的行為包括從新疆採購材料，與新疆政府合作，從新疆招募、轉移和接收包括維吾爾族在內的工人。

美國貿易代表凱瑟琳（Katherine Tai）表示，拜登政府透過增加這些實體繼續表明其決心，確保新疆維吾爾族、其他少數民族和宗教少數群體被強迫勞動的商品不會進入美國。

凱瑟琳指出，這些公司不應剝削工人來獲得不公平優勢。美國將執行法律來解決強迫勞動問題，並防止侵犯工人權利的公司從美國市場中受益。

按照《防止強迫維吾爾人勞動法》，美國國土安全部必須指定一份制裁名單，納入已知參與販運強迫勞動的公司。

美國國土安全部長馬約卡斯（Alejandro N. Mayorkas）表示，強迫勞動是對基本人權的侵犯。美國國土安全部積極執行《維吾爾族強迫勞動預防法》，防止強迫勞動製成的商品進入美國。調查和揭露100多名不良行為者，能幫助美國企業避免無意中從這種現代形式的奴隸制中獲利。

美國國土安全部負責戰略、政策和計劃事務的副部長西爾弗斯（Robert Silvers）指出，此次執法行動清楚地表明，美國不會容忍進入市場的貨物為強迫勞動。《維吾爾族強迫勞動預防法》是打擊強迫勞動的有力工具，美國正在充分發揮其潛力。敦促公司承擔責任，瞭解其供應鏈，並以道德的方式行事。

新疆 維吾爾 美國

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