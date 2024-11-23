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中國駭客入侵美電信史上最嚴重！美網路司令部示警：為兩國衝突布局

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
傳中國駭客正為美中衝突做準備。路透
傳中國駭客正為美中衝突做準備。路透

美國網路司令部（U.S. Cyber Command）執行主任亞當斯基（Morgan Adamski）22日表示，中國駭客正在美國的關鍵基礎設施資訊科技（IT）網絡中布局，以應對美中之間的可能衝突。

路透報導，亞當斯基在維吉尼亞州阿靈頓舉行的Cyberwarcon安全會議表示，與中國有關的駭客行動，目的是一旦兩國發生重大衝突時取得優勢。

美國官員已警告，與中國相關的駭客已經危及IT網絡，並已採取措施準備在發生衝突時進行破壞性攻擊。

美國官員年初時曾表示，這些駭客活動包括駭進關鍵網路以進行潛在破壞，例如操縱伺服器機房的供暖、通風與空調系統，或是破壞至關重要的能源與用水控制。

美國參議員華納（Mark Warner）21日告訴華盛頓郵報，一起疑似與中國有關、針對美國電信公司的駭客攻擊，是美國史上最嚴重的電信駭客攻擊案。

美國聯邦調查局（FBI）最近表示，這項被稱為「鹽颱風」（Salt Typhoon）的駭客間諜行動，包括竊取通話紀錄、在11月5日大選前洩露美國的主要總統候選人陣營高層官員通訊、以及和美國執法要求有關的通訊資料。

FBI表示，他們和網路安全和基礎設施安全局（CISA）正在對潛在目標提供技術援助與情資。

亞當斯基22日指出，美國政府已在全球執行同步活動，包括進攻與防禦性質在內，重點放在削弱和破壞中國在全球範圍的網路行動。

他表示，公開的例子包括揭發行動、制裁、起訴、執法行動和網路安全建議、以及來自多國的意見。

北京例行性地否認有針對美國實體的網路行動。中國駐華盛頓大使館並未立即回覆置評要求。

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