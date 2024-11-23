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前進2024 COP29／生物多樣性 氣候峰會找共同解方

聯合報／ 特派記者王惠英陳熙文／巴庫報導

第廿九屆氣候峰會（COP29）預計昨日落幕，專家學者指出，從COP28、COP29，到COP30有個正在成形的重要趨勢，就是氣候變遷與生物多樣性息息相關，必須找到共同的解方。

去年在杜拜的聯合國氣候變遷大會（COP28）通過「氣候、自然與人類聯合聲明」，致力促進「巴黎協定」和「昆明—蒙特婁全球生物多樣性框架」的協調合作，結合淨零與自然正向成長，以共同推動氣候、自然與人類的永續發展。

今年十一月初閉幕的第十六屆聯合國生物多樣性大會（CBD COP16）不停疾呼，應對氣候變遷與保護生物多樣性必須齊頭並進；接著在巴庫COP29現場，也舉辦了多場氣候與生物多樣性會議及論壇活動，有的聚焦糧食、水及海洋等議題。

二○二五年，各國預計將更新國家自定貢獻（NDCs）、評估國家調適計畫（NAP）進程；今年生物多樣性大會結束時，一百十九個國家報告國家目標，但僅四十四個國家提交國家生物多樣性戰略和行動計畫（NBSAP），最終決定敦促各國加快NBSAP的提交進程。

巴黎協定 氣候變遷 聯合國

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