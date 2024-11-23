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前進2024 COP29／現場直擊：全球共同危機 屈服政治現實

聯合報／ 特派記者陳熙文王惠英／巴庫報導

廿二日上午，氣候峰會的參與者明顯少了，峰會倒數廿四小時，許多媒體、學者，和民團按預定的機票，早一步離開亞塞拜然，留下侷促不安的大會，迫切而無奈地等待結論揭曉。

上午一場又一場預計對外說明、評論協商進度的記者會，時間到了卻又放鴿子，獨剩錯愕的記者、觀察員，給人幾絲不詳預感，「該不會要延會了吧？」

COP29的成與敗，終究與能否提出亮眼的「新集體量化目標」（NCQG）掛鉤，不但最終金額要令人滿意，資金籌措也必須取得共識。然而，談錢總是最現實的，大國不願慷慨解囊，小國不願委屈讓步，在國內外政局充滿不確定因素下，所謂全球必須共同面對的氣候危機只能被拋諸腦後、屈服於政治。

距離COP29落幕進入倒數計時，現場彷彿聽得到時鐘的齒輪轉動。如謎一般氣候資金金額，到了昨日下午突然出現數字，竟從外界預期的上兆美元跌至二五○○億美元，引起現場一陣騷動，顯然開發中國家將對此大表不滿。大家紛紛預期延會討論勢在必行，但也暗暗期盼最後能出現轉機。

今年峰會若想有圓滿成績單，考驗各方談判功力，需要一點潤滑、需要一點磨合，還需要一個峰迴路轉的奇蹟。

亞塞拜然 機票 開發中國家

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