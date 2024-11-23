前進2024 COP29／富國不讓步 氣候資金大縮水

第廿九屆氣候峰會（COP29）進入最後一日，已開發國家昨日下午仍不肯讓步出資，大會新提出的氣候資金目標大幅縮水，從原來的上兆美元降至每年二五○○億美元，引發譁然。現場專家學者評說，若今年無法達成令人滿意的決議，恐衝擊明年的COP30。

氣候峰會預定昨日落幕，但針對訂出「新集體量化目標」（NCQG）始終無法給出結論，大會直到下午才再度公布新版本，資金目標卻嚴重縮水，自一兆美元降至已開發國家在二○三五年前，達到提供開發中國家每年二五○○億美元。

新版草案指出，該目標籌資將來自多元管道，包括公、私部門，及雙邊、多邊來源，並承認多邊開發銀行所動員的資金。多邊開發銀行日前宣布，擬在二○三○年前達到每年提供一二○○億美元給發展中的中低收入國家，其中有四二○億美元用於調適。

至於各界期盼的一兆美元目標，新草案版本僅做呼籲，期待各界能擴大提供開發中國家的金援，在二○三五前達到每年一點三兆美元規模。COP29主席方則發出聲明，指在給出新草案版本前，他們已聽取各方意見，並敦促代表密切研究這份文字中保留的選項，為最後達成共識鋪路。

德國外交部長貝爾博克昨表示，「歐洲代表已經表達得非常清楚，我們將承擔我們的責任。我們不能只討論沒有資金提供的數字。」透露出不肯接受「不符合現實」的氣候資金目標，但也有人批評這個金額分明是給小國的一記大巴掌。

面對峰會遲遲無法針對氣候資金達成共識，有專家認為，如果COP29無法達成任務，恐衝擊明年的COP30。

世界自然基金會巴西分部的氣候變遷主任Alexandre Prado認為，COP29若無法決議出氣候基金，代表COP30必須接棒，而巴西政府勢必要更努力；世界自然基金會ＮＤＣ改進主任Shirley Matheson則認為，COP29如果不能達成共識，可能影響各國間的信任基礎，並指出各方都感到壓力，須在今年給出一個結果，但這不只是一個數字，也包含討論出務實的資金管道。