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梅克爾：川普受馬斯克等大企業主影響 釀巨大疑慮

中央社／ 柏林22日綜合外電報導
德國前總理梅克爾。路透
德國前總理梅克爾。路透

根據今天刊出的訪問，德國前總理梅克爾表示，馬斯克（Elon Musk）這類科技業億萬富豪對於美國總統當選人川普具有影響力，構成「巨大疑慮」。

路透社報導，梅克爾（Angela Merkel）在她的回憶錄出版前夕，接受德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）訪問時指出，政治的任務最終是要在老百姓與強有力人士的不同利益之間求取平衡。

她表示：「如果這個最後手段受到企業的影響太強，不論是透過資本的力量或是科技的能力，那麼這會對我們所有人構成前所未有的挑戰。」

梅克爾舉身兼美國電動車業巨擘特斯拉（Tesla）和太空探索科技公司（SpaceX）執行長的馬斯克為例。川普（Donald Trump）任命馬斯克擔任他將新成立的政府效率部（Department of Government Efficiency）領導人之一，並已表明這個單位將在聯邦政府體制外運作。

梅克爾表示：「若是像他（馬斯克）這樣的人擁有太空軌道上所有衛星的60%，那麼除了政治疑慮之外，這也必然會帶給我們相當大的擔憂。」

SpaceX經營衛星網路服務「星鏈」（Starlink），在太空中擁有6000多顆衛星，目前客戶包括一般消費者、公司行號和政府機關。

梅克爾的回憶錄名為「自由：1954-2021的回憶」（Freedom: Memories 1954-2021，暫譯），寫於川普再度贏得總統大選前，將於26日在30多國出版。

梅克爾告訴明鏡周刊，川普的勝選令她滿懷悲傷。她說：「如果1名從政者容不下雙贏，從來只認同要有贏家和輸家，那麼多邊主義會面臨1場非常艱鉅的任務。」

川普 梅克爾 馬斯克

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