歐爾班邀內唐亞胡訪問 中國提醒不能搞雙標

匈牙利總理歐爾班表示，將藐視國際刑事法院（ICC）發出的逮捕令，邀請以色列總理內唐亞胡問匈牙利。

歐爾班稱，國際刑事法院對內唐亞胡和以色列前國防部長加蘭特發出逮捕令的決定是「厚顏無恥」和「虛偽」的。 他在接受國家電台採訪時說：「我們別無選擇，必須反抗這一決定。」

匈牙利此前曾表態，不會逮捕同樣被國際刑事法院通緝的俄羅斯總統普亭。匈牙利是國際刑事法庭的簽約國，如果被通緝者踏上匈牙利領土，匈牙利有義務根據逮捕令採取行動。

中國批「合則用、不合則棄」

中國周五（11月22日）也對國際刑事法院的裁決做出回應。中國外交部發言人林劍在回答記者問題時說，中方一貫反對個別國家對國際法「合則用、不合則棄，搞選擇性適用和雙重標準」。他指的是華盛頓支持對普亭發出逮捕令，但卻拒絕對以色列領導人採取行動的做法。去年3月，美國總統拜登稱，他認為國際刑事法院因戰爭罪通緝普亭的決定「合情合理」。

中國不是國際刑事法院的成員國。林劍表示，中方支持國際社會在巴勒斯坦問題上任何有助於實現公平正義、維護國際法權威的努力。希望國際刑事法院秉持客觀公正立場，依法行使職權，按照統一標準，全面、善意解釋和適用《羅馬規約》與一般國際法。

（綜合報導）

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