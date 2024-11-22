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國際刑事法院通緝以色列總理 大馬首相安華：正義與人道勝利

中央社／ 吉隆坡22日專電
馬來西亞首相安華。 美聯社
馬來西亞首相安華。 美聯社

國際刑事法院對以色列總理內唐亞胡等人發出逮捕令，長期聲援巴勒斯坦馬來西亞首相安華今天說，這項逮捕令意味著正義與人道的勝利。

國際刑事法院（ICC）21日以涉嫌違反人道罪以及戰爭罪為由，對內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）、以色列前國防部長葛朗特（Yoav Gallant）及巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）軍事領袖戴夫（MohammedDeif）發出逮捕令。

美國拒絕接受針對內唐亞胡和葛朗特的逮捕令，但聲明並未提及戴夫。

新海峽時報（New Straits Times）等大馬媒體報導，安華（Anwar Ibrahim）認可國際刑事法院發出這些逮捕令。

他說，國際刑事法院裁定是合理的，因為它是以法律，以及「猶太復國主義政權」造成的不公不義、壓迫和殺戮的證據為基礎。這也間接證實巴勒斯坦與人民目前的確遭受到暴力與壓迫。

對於美國拒絕接受國際刑事法院逮捕令，安華認為，這是美國的決定，但世界各國看法不同。

馬來西亞在中東局勢上長期支持巴勒斯坦人合法權利，主張他們有權在以1967年以前邊界為基礎的國際公認邊界內和平居住，並以東耶路撒冷為首都，以及巴勒斯坦人返回家園與取回財產的不可剝奪權利。

由數十個非政府組織組成的「聲援巴勒斯坦祕書處」（SSP）多次在位於吉隆坡的美國大使館前舉行大型集會示威遊行，要求以色列停火，表達反戰訴求。

馬來西亞伊斯蘭協商組織理事會（MAPIM）主席阿茲米（Cikgu Azmi Abdul Hamid）說，大馬明年是東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國，盼能以東協人民名義，向巴勒斯坦展現出強有力的團結支持力量。

馬來西亞護照內頁長期以來標註「除以色列外，這本護照適用於所有國家」。

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