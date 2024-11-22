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月底前有望 日媒：陸擬恢復日本人短期入境免簽

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
日媒報導稱，大陸正安排恢復對日本旅客免除短期入境簽證的措施，具體落實的時間點可能在「本月稍後」。（路透）
日媒報導稱，大陸正安排恢復對日本旅客免除短期入境簽證的措施，具體落實的時間點可能在「本月稍後」。（路透）

中國大陸可能進一步擴大單方面免簽政策範圍，並考慮將日本納入其中。據日媒報導，大陸正安排恢復對日本旅客免除短期入境簽證的措施，具體落實的時間點可能在「本月稍後」。

2003年起至2020年，中國允許日本公民免簽證入境最多15天，但在疫情後，大陸尚未恢復疫情前對日免簽的做法。

對此，共同社今報導引述北京旅遊業消息人士說，大陸正安排恢復對日本旅客免除短期入境簽證的措施，具體落實的時間點可能在「本月稍後」。

不過，由於日本仍要求所有入境的中國大陸旅客都必須獲得簽證，消息人士也說，北京迄今尚未回應東京一再提出恢復免簽證安排的要求，並呼籲日本為中國大陸公民提供「平等」的簽證待遇。

日前，大陸國家主席習近平於秘魯利馬會見日本首相石破茂，雙方確認全面推進中日戰略互惠關係，同意保持高層交往。當時就有日媒報導稱，大陸政府正在考慮恢復疫情前的短期逗留免簽政策。

不過，石破茂在會見中，也關切了蘇州和深圳發生的日本學校學生被害事件，要求中方加強在華日本人安全保護。

就大陸的簽證便利化措施，大陸外交部領事司負責人童學軍今天上午在出席大陸國務院新聞辦公室的記者會時說，大陸已和25個國家實現了全面免簽，先後對法國、德國等29個國家實施單方面免簽政策，和157個國家和地區締結了涵蓋不同護照種類的互免簽證協定。

童學軍稱，下一步，大陸外交部將繼續為中外人員尤其是商務人員往來創造更多便利，服務高品質發展和高水準對外開放。

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