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越南大馬升級全面戰略夥伴 深化國防合作護南海和平

中央社／ 河內21日專電

越共總書記蘇林與馬來西亞首相安華一致同意，將雙邊關係升級為全面戰略夥伴。雙方領導允拓展、深化國防安全合作，重申維持南海和平、安全、穩定及航行與飛越自由的重要性。

蘇林率團自21日至23日出訪馬來西亞。越南勞動者報（Nguoi Lao Dong）報導，蘇林在與安華（AnwarIbrahim）會談時，對越馬自1973年建交以來，尤其是2015年雙邊關係升級至戰略夥伴關係後的兩國關係發展感到高興與滿意。

蘇林與安華同意，將雙邊的關係升級為全面戰略夥伴，並針對促進兩國全面戰略夥伴關係重點領域及推動合作的大方向上深入交流並達成重要共識。

據此，兩國領導一致同意，堅定鞏固政治互信，拓展、深化國防與安全合作，有效提升黨與國家、政府、國會的關係，加強兩國高層領導交流。兩國領導一致同意，指導兩國相關單位儘早打造與展開2025年至2030年階段的全面戰略夥伴關係的行動計畫。

蘇林與安華重申維持南海和平、安全、穩定及航行與飛越自由的重要性，和平解決爭端，不脅迫或使用武力，根據1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS）在內的國際法原則，透過和平方式解決爭端，不進行各種升高緊張以致影響南海的和平穩定的活動。

兩國領導一致呼籲，全面落實南海共同行為宣言（DOC），在符合國際法包括1982年聯合國海洋法公約之上，早日通過實質、有效的南海行為準則（COC），一起為促進南海局勢積極發展做出貢獻

蘇林歡迎安華為發展兩國合作所提出的各種具體措施與政策，包括打造東協輸電網及海洋經濟。

蘇林與安華還針對加強經濟聯繫邁向永續發展，以及為兩國新發展階段注入資源等議題上分享彼此觀點。

兩國領導一致同意，促進清真產業合作，鼓勵雙方企業擴大對彼此的投資；加強在科學技術及新生產力領域的合作，其中包括綠色經濟、科技創新、數位轉型、綠色能源，增加其他重要領域的連結。

南海 馬來西亞

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