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日韓防長協調年底訪問 關切北韓俄羅斯軍事合作

中央社／ 東京22日綜合外電報導

日本防衛大臣中谷元與南韓國防部長金龍顯昨天在寮國首都永珍舉行雙邊會談，同意加快協調中谷元於今年內訪韓，並關切北韓與俄羅斯的軍事合作。

中谷元和金龍顯昨天在永珍出席東南亞國家協會國防部長擴大會議（ADMM-Plus），並舉行雙邊會談。

日本「時事通信社」報導，日本與南韓政府將協調具體的訪問時間，時間點可能落在今年12月底。若中谷元如期訪韓，將是繼2015年9月後再度有日本防相前往南韓。

日本防衛省表示「正在加快協調，以儘早促成訪韓」。

日本防衛省與南韓國防部指出，中谷元和金龍顯強烈譴責俄羅斯與北韓之間的軍事合作，並共同認知到在北韓提升飛彈能力的嚴峻安保環境之下，日韓以及日美韓3國的密切合作至關重要，雙方一致確認「將持續發展安保合作關係」。

南韓 國防部 日本

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