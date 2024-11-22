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美設仁愛暗沙小組 菲官員：考慮請美軍擴大支援範圍

中央社／ 馬尼拉22日專電

在美軍一支負責支援菲國在南海仁愛暗沙一帶作業的特遣小組曝光之後，菲律賓官員進一步表示正考慮請美軍在南海其他地點待命。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）最近訪問菲律賓，他於19日透過社群平台X披露，會見了「美國仁愛暗沙特遣小組」（US Task Force Ayungin）的美軍成員，讓這支頗為敏感的小組曝光。

這支特遣小組稱仁愛暗沙是「愛尤銀」（Ayungin），這也是菲律賓政府對仁愛暗沙的本土稱呼。

菲律賓GMA新聞網今天引述菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）報導，「美國仁愛暗沙特遣小組」是依據菲美軍隊互訪協定（VFA）以及美菲「共同防禦條約」（MDT）所設立。

仁愛暗沙是菲律賓與中國近來在南海衝突熱點之一，其他衝突熱點還包括黃岩島、仙賓暗沙等。

羅慕德斯補充，菲律賓國防部正考慮請美軍到南海其他地點待命。

外界對「美國仁愛暗沙特遣小組」所知不多，也不清楚這支小組駐紮在菲國的哪一個軍事據點。

菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Ano）昨天澄清，這支特遣小組是美方內部單位，旨在為菲律賓軍方提供情報、監測與偵察（ISR）支援，並未直接參與菲律賓軍方與海岸防衛隊在南海的運作。

仁愛暗沙距菲律賓巴拉旺省（Palawan）105海里，依據聯合國海洋法公約（UNCLOS），位於菲國200海里專屬經濟區範圍內。菲律賓於1999年將登陸艦馬德雷山號拖到仁愛暗沙擱淺，並派兵駐守，作為菲國主權象徵。

由於中國援引歷史依據主張擁有幾乎整個南海的主權，因此不時與主張獨享2002海里專屬經濟區的菲律賓發生衝突，菲方聲稱中國對菲方船隻進行衝撞、噴射強力水柱，且對菲方飛機的飛行路徑投擲照明彈。

奧斯汀日前在訪問菲律賓時承諾，美國會協助保護菲律賓的主權與利益，他也在一份與菲律賓國防部發出的聯合新聞稿中重申，美菲「共同防禦條約」（MDT）的效力涵蓋南海的任何一個地點。

南海 國防部 菲律賓

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