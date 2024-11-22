國際刑事法院通緝以色列總理 拜登：無法接受

美國總統拜登今天說，國際刑事法院（ICC）對以色列高層發布通緝令，令人「無法接受」，「無論ICC想暗示什麼，以色列和哈瑪斯（Hamas）不能相提並論，完全不能」。

法新社報導，國際刑事法院今天以涉嫌戰爭罪與危害人類罪為由，對巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯首領、以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和前國防部長葛朗特（Yoav Gallant）發布通緝令，白宮隨後發表上述聲明。

拜登也表示：「我們會永遠支持以色列對抗任何危及他們安全的威脅。」

白宮稍早在另一份聲明中表示，美方「堅決拒絕」這些逮捕令。

美國國家安全會議（NSC）發言人說：「我們對檢察官倉促聲請逮捕令及導致這項決定的令人憂心的程序錯誤深表關切。美國已明確表示，國際刑事法院對此事不具管轄權。」

美方聲明並未提及國際刑事法院對哈瑪斯軍事首領戴夫（Mohammed Deif）發布的通緝令。

即將在美國總統當選人川普（Donald Trump）新政府出任國安顧問的瓦爾茲（Mike Waltz）也替以色列辯護，並承諾「明年1月將對國際刑事法院和聯合國（UN）的反猶太主義偏見做出強而有力的回應」。

瓦爾茲在社群媒體平台X上說：「國際刑事法院毫無可信度可言，美國政府已駁斥這些指控。」

瓦爾茲的評論反映出共和黨內許多人的憤慨，有部分共和黨人甚至呼籲美國聯邦參議院制裁國際刑事法院。

國際刑事法院共有124個成員國，這些國家理論上有義務逮捕遭到通緝的人士。不過美國和以色列均非成員國，且都拒絕承認其管轄權。