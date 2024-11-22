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憂中俄國安威脅 美FCC將建議更新海底電纜管理規範

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

面對日益增長的安全擔憂，美國聯邦傳播委員會今天表決通過，提議對管理海底網路電纜規範進行更新，作為檢討相關規範的一環。這些海底電纜處理幾乎全球所有網路流量。

路透社報導，聯邦傳播委員會（FCC）以5比0表決通過提議規範更新，以解決對400多條海底電纜組成全球網絡的國安隱憂；這些電纜處理98%以上的國際網路流量。

聯邦傳播委員會主席羅森沃賽爾（JessicaRosenworcel）表示：「隨著資料中心擴大、雲端運算興起，以及新的大型語言模型頻寬需求不斷增加，這些設施將變得愈來愈重要。」

波羅的海國家本週宣布，正在調查當地兩條海底光纖通訊電纜是否因蓄意破壞而被切斷。

羅森沃賽爾提到，台灣2023年指責兩艘中國船隻切斷連接馬祖列島的兩條海底網路電纜；另有報導指稱，為歐洲與亞洲提供網路服務的3條海底電纜遭到切斷，可能肇因於葉門叛軍青年運動（Houthi）在紅海發動攻擊。

羅森沃賽爾說：「儘管這些事件的細節仍存在爭議，但可以確定的是，這些設施公開位置資訊原為防止受損，卻日漸淪為攻擊目標。」

中國駐華府大使館並未立即就此事置評。

聯邦傳播委員會正在執行2001年來首次重大審查，並以國家安全為由，提議禁止被拒絕核發通訊許可的外國企業取得海底電纜著陸許可。

聯邦傳播委員會還提議，禁止在海底電纜設施中使用來自被列為對美國國安構成威脅企業的設備或服務，包括華為、中興通訊、中國電信和中國移動。

上個月，美國跨黨派8位聯邦參議員敦促總統拜登檢討全球海底電纜基礎設施的現有弱點，包括來自俄羅斯和中國的威脅。

國安 網路 美國

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