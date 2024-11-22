振興支出！日本、南韓都計劃研擬追加預算拚經濟

日本首相石破茂22日表示，正在研擬產官總支出規模39兆日圓（2,500億美元）的經濟刺激方案，希望國會能通過支應該方案的追加預算。南韓媒體也報導，南韓政府正考慮在明年初制定追加預算，以因應消費者支出下滑和經濟成長放緩。

彭博資訊引述政府文件報導，石破茂即將發表規模21.9兆日圓的經濟刺激方案，以因應從通膨到薪資成長等挑戰，將從一般帳戶提撥13.9兆日圓的追加預算，支應這項方案，內閣預料22日稍後批准刺激方案，內容包括支持薪資持續成長、發放現金給低所得家庭，以及投資半導體和人工智慧（AI）產業等。

路透也報導，這項方案將包括約8兆日圓的政府投資和放款、以及地方政府支出，若納入民間資金，整體方案規模為39兆日圓。

石破茂表示，希望國會通過追加預算。本案也將成為石破茂政府在國會僅擁有少數席次的情況下，推動政策能力的重要考驗。

此外，朝鮮日報報導，南韓政府正考慮明年初草擬一份追加預算，提振消費者支出和經濟成長。現任總統尹錫悅上任後，在稅收下滑之際，以財政紀律為優先，但政府發現，有必要以額外支出拉抬國內需求，當局將進行詳細分析，決定達成政策目標所需的財務資源，「必要時，我們可能考慮追加預算」。

南韓企劃財政部設定2025年的政府總支出為677.4兆韓元（4,843億美元），比2024年增加3.2%，但從首爾當局8月起草2025年預算計畫以來，國內外情勢出現重要變化，總統府一名資深官員說，「有新的財政計畫未被納入初版預算計畫」。

這份追加預算可能聚焦於提振國內消費、擴大弱勢族群的福利計畫，並且緩解所得與教育的不公平現象，可能顯示尹錫悅政府的財政立場轉向，從不願擴大支出「髮夾彎」到緩解經濟動盪。尹錫悅辦公室在被路透記者問及朝鮮日報的報導時，表示還沒對明年可能的追加預算進行任何具體評估。

由三星、SK、現代汽車及LG等16家企業資深主管組成的南韓全國經濟人聯合會（FKI），已發表聯合聲明敦促國會議員推動振興經濟的優先程度，應高於監管立法。