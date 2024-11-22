美軍航艦喬治華盛頓號抵日 二度駐防橫須賀基地

美軍核動力航空母艦「喬治華盛頓號」今天上午駛入日本神奈川縣的美軍橫須賀基地，接替今年5月啟程返美的航艦「雷根號」（USS Ronald Reagan），睽違約9年再度駐防日本。

日本「朝日新聞」報導，喬治華盛頓號（USSGeorge Washington）已第2度駐防日本，先前曾於2008至2015年間部署於橫須賀基地，並在第1次駐防任務結束後，於美國接受大規模改裝，其中包含更換反應爐的燃料棒。

喬治華盛頓號今年10月從美國加州聖地牙哥出港，期間參與過日本、美國、韓國在東海舉行的的聯合軍演。

而喬治華盛頓號進入橫須賀基地前，其艦載機部隊所屬第5艦載機聯隊（Carrier Air Wing 5）的CMV-22魚鷹運輸機及最先進的F-35C匿蹤戰機等，已在11月17日之前先行飛抵日本山口縣的美軍岩國基地。