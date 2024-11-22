快訊

12強Live／6局上中華隊打線未敲安 仍3：2領先美國

公部門還有幾位謝宜容？賴清德要肅職場霸凌 只對一半

畫面曝！新北第二行政中心工地2吊塔掉落 1命危1輕傷1受困

美軍航艦喬治華盛頓號抵日 二度駐防橫須賀基地

中央社／ 東京22日綜合外電報導

美軍核動力航空母艦「喬治華盛頓號」今天上午駛入日本神奈川縣的美軍橫須賀基地，接替今年5月啟程返美的航艦「雷根號」（USS Ronald Reagan），睽違約9年再度駐防日本。

日本「朝日新聞」報導，喬治華盛頓號（USSGeorge Washington）已第2度駐防日本，先前曾於2008至2015年間部署於橫須賀基地，並在第1次駐防任務結束後，於美國接受大規模改裝，其中包含更換反應爐的燃料棒。

喬治華盛頓號今年10月從美國加州聖地牙哥出港，期間參與過日本、美國、韓國在東海舉行的的聯合軍演。

而喬治華盛頓號進入橫須賀基地前，其艦載機部隊所屬第5艦載機聯隊（Carrier Air Wing 5）的CMV-22魚鷹運輸機及最先進的F-35C匿蹤戰機等，已在11月17日之前先行飛抵日本山口縣的美軍岩國基地。

日本 美國 華盛頓

延伸閱讀

日股明年喊衝 分批加碼

信義日本社長：日房市看漲 成資金避風港

12強賽／小園海斗雙響砲、狂攻7打點 日本狂電美國奪6連勝

美國國會兵推解放軍犯台：美軍馳援前台灣須撐一個月

相關新聞

共同社：中國擬恢復日本人短期入境免簽

共同社報導，北京多名旅遊業相關人士透露，中國政府計畫近期恢復對日本人免簽證短期入境的措施，正展開最後協調。

8年毒殺14人創史上之最！泰國蛇蠍女遭判死刑

現年36歲的泰國女子莎拉拉（Sararat Rangsiwuthaporn）去年涉嫌以「氰化物」連環毒殺至少14人，遭控...

川普上台前下馬威？金正恩斥美國讓朝鮮半島核戰爭一觸即發

北韓官方媒體朝中社22日報導，北韓領導人金正恩指控美國加劇緊張局勢和挑釁，使核戰爭一觸即發。

英美不同調！英國表示支持國際法院對內唐亞胡逮捕令

國際刑事法院（ICC）21日對以色列總理內唐亞胡發出逮捕令，歐盟外交首長波瑞爾對此表示「法院的決定必須被尊重並執行」。他...

選輸不服！巴西前總統波索納洛等37人遭控 策畫政變推翻大選結果

巴西聯邦警察21日在提交給巴西最高法院的正式指控中表示，前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）與其他36人，試圖...

振興支出！日本、南韓都計劃研擬追加預算拚經濟

日本首相石破茂22日表示，正在研擬產官總支出規模39兆日圓（2,500億美元）的經濟刺激方案，希望國會能通過支應該方案的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。