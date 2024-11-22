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馬克宏稱撤換總理不智 海地召見法國大使表憤慨

中央社／ 太子港21日綜合外電報導

法國總統馬克宏在巴西舉行的20國集團（G20）峰會結束時評論海地局勢，海地外交部認為他的言論「不友善且不恰當」，今天召見法國駐海地大使表達不滿。

綜合路透社與法新社報導，在幫派暴力爭鬥日益嚴重之際，海地過渡總統委員會本月稍早開除總理康尼爾（Garry Conille），改由費艾梅（Alix Didier Fils-Aime）上任。馬克宏（Emmanuel Macron）昨天形容這個決定「愚蠢至極」。

康尼爾今年稍早就任總理之前，曾是聯合國（UN）高階官員；費艾梅則是商人出身，曾競選參議員。海地政治階層本就嚴重分裂，全國約半數人口面臨嚴重糧食危機，這次總理異動又一次對當地穩定造成打擊。

根據一段在巴西拍攝的影片，馬克宏表示：「老實說，是海地人放任毒品走私進入，扼殺了海地。」

他並稱讚康尼爾是很優秀的領袖。馬克宏說：「他們愚蠢至極，他們根本不該開除他。」

這番話在曾是法國殖民地的海地引發眾怒。海地於1804年掙脫奴役並宣告獨立後，向法國償付奴隸等財產損失的「債務」長達一個多世紀，有些運動人士認為金額超過1000億美元。

運動人士正要求法國賠償這筆債務，許多人認為海地的經濟和政治動盪要歸咎於此。

根據海地外交部聲明，外交部長尚－巴提斯特（Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste）與法國大使米雄（Antoine Michon）會面時，代表過渡委員會表達「憤慨」。他說，過渡委員會認為馬克宏所言是「不友善且不恰當的舉動，必須更正」。

馬克宏今天在智利發言時，語氣似乎有所緩和，他承諾「法國絕不會坐視危機不管…面對悲劇絕不會有雙重標準，無論是在海地、委內瑞拉或歐洲邊境」。

法國已承諾撥出400萬歐元（約新台幣1.36億元）供聯合國資助一項資源嚴重不足的安全任務，以協助恢復海地安全，並為海地部隊提供法語和克雷奧語（Creole）課程資金。

海地外交部表示，米雄在會談中承諾，法國會繼續支持海地，協助恢復安全和舉辦選舉。

法國 海地 馬克宏

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