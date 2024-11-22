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川普上台前下馬威？金正恩斥美國讓朝鮮半島核戰爭一觸即發

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
北韓領導人金正恩21日在首都平壤舉行的武器裝備展發表談話。美聯社
北韓領導人金正恩21日在首都平壤舉行的武器裝備展發表談話。美聯社

北韓官方媒體朝中社22日報導，北韓領導人金正恩指控美國加劇緊張局勢和挑釁，使核戰爭一觸即發。

朝中社指出，金正恩21日在首都平壤舉行的武器裝備展發表談話，美國及其同盟國家以惡毒的姿態進行對抗，令朝鮮半島前所未有地出現危險和尖銳的對峙，核戰爭一觸即發。

金正恩說，已竭盡全力與美國協商，但結果只證明華府不會改變對平壤的侵略和敵對政策，目前朝鮮半島的極端局勢，也非由誤解所導致，只要侵害北韓主權的勢力仍然存在，北韓就必須因應安全環境需求，繼續推動各種武器裝備升級，以消除威脅和捍衛國家。

美國總統當選人川普頻頻宣揚與金正恩的友好關係，上月表示兩國可能會爆發造成數百萬人死亡的核戰，多虧兩國關係，他阻止了這場戰爭。

金正恩發表演說之際，國際社會對北韓與俄羅斯間日益深化的軍事合作提出批評，北韓已派遣1萬多名士兵前往支持對烏克蘭戰役。

川普 美國大選

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