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英美不同調！英國表示支持國際法院對內唐亞胡逮捕令
國際刑事法院（ICC）21日對以色列總理內唐亞胡發出逮捕令，歐盟外交首長波瑞爾對此表示「法院的決定必須被尊重並執行」。他也坦言歐盟國家對加薩戰事立場不一致，因此他無法代表所有盟國。
白宮稍早表示，美國「從根本上拒絕」ICC這項逮捕內唐亞胡及以國防長葛朗特的決定，「美國清楚表明ICC對此事並無管轄權」。
值得注意的是已經脫離歐盟的英國，首相府稍後發表聲明，表示內唐亞胡一旦入境，英國將執行ICC的逮捕令。
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