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選輸不服！巴西前總統波索納洛等37人遭控 策畫政變推翻大選結果

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
巴西前總統波索納洛等37人遭控試圖在2022年選舉失利後發動政變。路透
巴西前總統波索納洛等37人遭控試圖在2022年選舉失利後發動政變。路透

巴西聯邦警察21日在提交給巴西最高法院的正式指控中表示，前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）與其他36人，試圖在2022年選舉失利後發動政變。

巴西最高法院預計下周把這份警察報告交給巴西檢察總長，檢察總長將決定是否起訴波索納洛和其他36人，指控他們密謀暴力推翻民主。

波索納洛向Metropoles網站說，正在等待律師審查起訴書，據報這份起訴書多達700頁。但他表示，將抗爭到底，稱該調查「很有創意」。

警方在一份簡短聲明中表示，最高法院已同意透露所有被起訴的37人姓名，以避免傳播不正確消息。

警方表示，密謀者採取的行動包含散布有關選舉的假消息、煽動武裝部隊參與政變、為「政變行動」提供行動支援，以及提供法律支援和情報。

被指控的人包括波索納洛的兩名前國防部長，他2022年的競選搭檔、退休將軍奈托（Walter Souza Braga Netto）；他的前國家安全顧問、退休將軍海倫諾（Augusto Heleno），還有前海軍司令桑托斯（Almir Garnier Santos）和前司法部長托瑞斯（Anderson Torres）等人。

此次對波索納洛的指控，對他計畫在2026年再次參選總統而言是又一次打擊。

聖保羅大學教研學院（Insper）教授、政治學家米羅（Carlos Melo）表示，波索納洛已被禁止參加2026年大選，如果他被定罪，屆時可能會被關，他必須說服最高法院法官，他與涉及數十名助理的政變策畫無關，這相當困難。

巴西 最高法院 波索納洛

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